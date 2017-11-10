Россия и Вьетнам: отношения по бизнесу или между государствами?

Москва, , 15:36 — REGNUM Укрепление экономических связей между Россией и Вьетнамом станет главным фактором, который позволит выстроить надёжные политические отношения с этой страной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября заявил заместитель губернатора Ненецкого автономного округа по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в г. Москве Сергей Качушкин на конференции «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Потенциал между Россией и Вьетнамом очень большой. И всегда и на площадках АСЕАН, и на площадках, которые проходили у нас в округе, здесь в РФ, с участием Шувалова, очень многих федерального уровня руководителей, очень часто поднимался вопрос: что всё-таки первично, взаимоотношения двух государств или взаимоотношения двух бизнесов», — заявил Качушкин.

По его словам, России во взаимоотношениях со странами АСЕАН нужно в первую очередь делать ставку на развитие экономического сотрудничества, поскольку в геополитике именно оно играют ключевую, определяющую роль для международных отношений.

Хорошо этот факт иллюстрируют антироссийские санкции Евросоюза и США — несмотря на то, что поводом для их введения послужили политические обстоятельства, по факту они в первую очередь обеспечивают неконкурентные преимущества для иностранных производителей.

«Как бы Дональд Трамп не был недоволен Россией и как бы Европа не соглашалась с какими-то нашими позициями — тем не менее, санкции, обратите внимание, практически целиком экономические (по своему характеру). И если посмотреть на ситуации глубже, то обнаружится, что санкции так или иначе преследуют создание более выгодных — при этом неконкурентных, — условий для бизнеса той страны, политические лидеры которой пропагандируют, вводят и поддерживают эти санкции», — указал Качушкин.

В этой связи эксперт подчеркнул, что построить действительно крепкие политические отношения со странами Юго-Восточной Азии, в том числе и с Вьетнамом, не выйдет — как говорится, «воевать очень сложно на голодный желудок», отметил эксперт.

Образцовым примером сотрудничества Вьетнама и России может служить функционирующее в НАО совместное нефтегазовое предприятие «Русвьетпетро». Благодаря договорённости о совместном использовании недр Россия также получила доступ к ресурсам Вьетнама. На этом фоне во Вьетнаме есть очень много направлений туристического и экономического характера, которые имеют значительный потенциал развития, добавил Качушкин.

Отметим, что совокупный ВВП стран АСЕАН достигает около 737 млрд долларов США. По словам экспертов, выступивших в пресс-центре ИА REGNUM, экономическая интеграция Ассоциации достигла в последние годы значительных масштабов, что позволяет России выйти на этот огромный рынок, в частности воспользовавшись давними, но всё ещё играющими значение экономическими связями со странами региона, в частности с Вьетнамом, доставшимися России от Советского Союза.