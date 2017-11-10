На выборах президента в Севастополе опробуют новую систему подсчета голосов

Севастополь, , 15:17 — REGNUM К президентским выборам, которые намечены на март 2018 года, в Севастополе половину избирательных участков оборудуют системами автоматизированного подсчета голосов. Ход голосования и подсчет голосов будут транслироваться в сети интернет. Об этом 10 ноября сообщил председатель городской избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«162 из 180 избирательных участков и четыре ТИКа в Севастополе будут оборудованы средствами видеонаблюдения и трансляции изображения в сети интернет», — сообщил Петухов. Монтаж системы и передача сигнала будут профинансированы из федерального бюджета.

Кроме того глава ГИКа отметил, что на выборах президента России на половине из имеющихся участков в Севастополе исключат ручной подсчет голосов.

«90 участков оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней. В самом общем виде комплекс представляет собой прозрачный ящик для голосования с установленным на нем сканирующим устройством, в который опускаются бюллетени», — сказал Петухов.

Он добавил, что системы видеонаблюдения и оборудование для подсчета голосов в дальнейшем могут быть использованы на выборах в Законодательное собрание Севастополя, которые пройдут в 2019 году. Но решение о финансировании видеотрансляции из средств местного бюджета будет приниматься органами государственной власти города.

Главным новшеством на грядущих президентских выборах станет новый порядок подачи заявления гражданином о включении в список избирателей по месту нахождения, а не по месту жительства. Для этого участковые избиркомы начнут работу за 20 дней до выборов, а не за 10, как было на последних выборах, добавил глава севастопольского горизбиркома.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.