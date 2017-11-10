США не знают о судьбе лидера ИГИЛ*

Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Коалиция, возглавляемая США, заявила, что не располагает информацией о местонахождении лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади, сообщает 10 ноября Reuters.

СМИ ливанской организации «Хезболла» сообщали о том, что Аль-Багдади находился в городе Абу-Камаль, в то время, как вооруженные силы Сирии освобождали этот последний крупный оплот террористов в стране.

В сообщении не уточнялось о судьбе лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее, 16 июня министерство обороны России заявляло о возможной ликвидации Аль-Багдади, что в последствие не подтвердилось.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о себе всему миру в 2014 году, когда в считанные дни захватили один из крупнейших городов Ирака — Мосул.

В мечети Мосула глава боевиков Абу Бакр Аль-Багдади провозгласил создание халифата: террористического квазигосударственного объединения, которое заняло обширные территории в Сирии и Ираке. В настоящее время данное формирование практически уничтожено.

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