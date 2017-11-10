Ольга Тихонова, , 16:05 — REGNUM

В самарской элите идут политические торги за тёплые чиновничьи места, которые уже вылились в публичное пространство. На заседании комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы 10 ноября обсудили поправки в областной закон о местном самоуправлении, которые продлят полномочия депутатского корпуса городской думы Самары с 2,5 до 5 лет. В документе нет весомых аргументов в пользу этого решения, зато в избытке хвалебные слова — «сформированная в 2015 году дума показала высокий профессионализм, налажено конструктивное взаимодействие, выстроены продуктивные планы» и так далее.

Парламентарий областной думы Михаил Матвеев полагает, что «команде созидания» бывшего губернатора Николая Меркушкина, к которой он относит городских депутатов, продлят срок пребывания в обмен на правильное голосование за главу Самары. Во время обсуждения в комитете, которое носило скандальный характер, Матвеев предпринял попытку «спутать карты» партийному большинству и предложил свою поправку в закон — провести одновременно прямые выборы губернатора, депутатов гордумы Самары и Тольятти в сентябре 2018 года. Как отреагируют?

Депутаты просят пять лет

Напомним, уволенный губернатор Николай Меркушкин провёл в Самаре реформу местного самоуправления, отменив прямые выборы главы Самары и депутатов городской думы. В областной столице он создал многочисленные райсоветы, которые делегируют своих представителей в гордуму. По задумке Меркушкина, каждые 2,5 года должна проходить ротация городского парламента. Гордума пятого созыва начала свою деятельность в 2015 году, соответственно в марте 2018 года срок его полномочий истекает. Конкурная комиссия из депутатов выбирает из предложенных кандидатур сити-менеджера Самары, срок полномочий которого составляет пять лет.

Изменения в областной закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары» инициировал комитет по местному самоуправлению.

«В действующей редакции закона срок полномочий думы пятого созыва составляет два года шесть месяцев, — указано в пояснительной записке. — Эта норма была установлена в целях возможного проведения ротации депутатского корпуса. По окончании срока полномочий думы (март 2018 года) потребуется формирование думы нового созыва из избранных в 2015 году и уже действующих депутатов представительных органов внутригородских районов. Вместе с тем сформированная в 2015 году дума показала высокий профессионализм и эффективность при принятии решений. Депутаты наладили конструктивное взаимодействие и связь с жителями. Выстроены продуктивные и долгосрочные планы в сфере решения проблем избирателей, в законодательной сфере. Тем самым в настоящее время отсутствует необходимость в ротации депутатского корпуса».

В документе также изложено, что ротация представляется неэффективной в условиях подготовки к чемпионату мира по футболу, когда требуется оперативное и ответственное решение поставленных задач перед городом.

На имя главы комитета губдумы Владимира Субботина за подписью спикера гордумы Галины Андрияновой направлено письмо, в котором говорится, что законопроект комитета депутатами гордумы поддерживается, предложений и замечаний по документу у думы не имеется.

Аргументы

По словам депутата Матвеева, сторонники продления полномочий депутатам до пяти лет попытались аргументировать свою позицию тем, что если состав пятого созыва выберет сейчас главу Самары, то в марте придется его снова выбирать.

«Мы не можем сейчас назначить полноценного мера», — заявили они на заседании комитета.

«В чем проблема? Зачем срочно на пять лет избирать мэра, путь он будет врио, — пояснил свою позицию Матвеев. — Понимание статуса врио, как для министров, так для мэра Самары, как некого минуса совершенно неправильно. Наоборот, в условиях того, что сам губернатор до сентября 2018 года будет находиться в статусе врио, подобное положение для чиновников его команды будет носить характер испытательного срока и только стимулировать их работоспособность»

Другой аргумент, по словам Матвеева, был ещё более нелепым:

«В защиту поправок было заявлено, что действующие депутаты гордумы только сработались, только начали вникать в проблемы, понимать, что к чему, а тут их менять хотят. «Ну, хотя бы пять лет дали» — просят они. Но никто из них не поинтересовался, что народ об этом думает? Где антикоррупционная экспертиза? Принцип улучшения материальных условий не может распространяться на действующий созыв депутатов».

Как сказал Матвеев, слова про эффективность гордумы могут вызывать только смех.

«На примере Октябрьского района Самары: в 2016 году на содержание чиновников было выделено 58,4 млн рублей, а на ЖКХ и благоустройство — 59,3 млн рублей. В 2018 году на чиновников выделено 96,8 млн рублей! На ЖКХ и благоустройство 29,8 млн! И такая тенденция по всем районам Самары», — подчеркнул политик.

Поправка Матвеева

В противовес законодательной инициативе комитета по самоуправлению парламентарий Матвеев сейчас готовит свою поправку в закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Суть её в том, что он предлагает увеличить срок полномочий гордумы с 2,5 до трёх лет, чтобы они закончились в сентябре 2018 года, когда состоятся выборы самарского губернатора. Внести изменения в местное законодательство, чтобы в сентябре 2018 года одновременно прошли прямые выборы в городскую думу Самары и Тольятти (в сентябре истекают её полномочия).

«Совмещение губернаторских выборов, выборов в гордуму Самары и Тольятти повысят явку, — отмечает Матвеев. — Это важно для губернаторской выборной кампании и позволит врио губернатору Дмитрию Азарову «перезагрузить» систему местного самоуправления на большей части территории региона, поскольку в Самаре и Тольятти проживает две трети населения области. Это позволит также главе региона избавиться, пусть от послушных, но дискредитировавших себя членов «команды созидания» губернатора Меркушкина. Перемещение главы Самары Олега Фурсова в министерское кресло, инициатива продления полномочий гордумы — все эти шаги кардинально расходятся с ожиданиями жителей области и их запросом на перемены. Логика Азарова понятна — ему необходимо принимать быстрые кадровые решения в ручном режиме, и ему проще «купить» Фурсова и гордуму, чем ломать их через колено. Но имиджевый эффект от этих чисто номенклатурных решений, на мой взгляд, далеко не однозначен. Электоральная задача врио губернатора — обеспечить легитимные выборы президента, поэтому его должно интересовать мнение населения».

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Итогом заседания комитета по местному самоуправлению стала рекомендация принять поправку, увеличивающую срок полномочий депутатов гордумы до пяти лет, и в двух чтениях принять документ на внеочередном заседании областного парламента 14 ноября.

Напомним, в ноябре врио губернатора Дмитрий Азаров назначил своего давнего партнера и соратника Виктора Кудряшова, которому все прочили пост главы Самары, временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Самарской области. Оба — выходцы из структуры холдинга «Волгапромгаз» — ОАО «Средневолжская газовая компания». Знают друг друга более 20 лет.

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