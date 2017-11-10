Власти Туркмении сократили список льготных лекарств в 3,5 раза

Ашхабад, , 15:13 — REGNUM В Туркмении список медпрепаратов, продававшихся по льготной цене социально незащищенным слоям населения, сократился в 3,5 раза — с 300 до 85 наименований. Об этом сообщил портал «Хроники Туркменистана».

Под сокращение попали даже обезболивающие средства и препараты для больных сахарным диабетом, ранее продававшиеся льготникам за треть от номинальной стоимости. Никаких компенсаций взамен утраченных льгот на покупку медикаментов государство инвалидам не выплачивает.

Также с ноября было введено еще одно правило — скидку на льготные лекарства теперь могут получить только те туркменистанцы, у кого есть медстраховка, стоимость которой у бюджетников и пенсионеров ежемесячно принудительно вычитают из зарплат и пенсий.

Между тем в Туркмении продолжается активный рост стоимости медицинских препаратов. Только за последнее время многие лекарства подорожали на 100% — 400%.

«Из-за постоянного повышения цен в аптеках перестали указывать цены на лекарства. Кроме того, из-за роста стоимости препаратов жители страны стали покупать необходимые лекарства не упаковками, а поштучно», — констатирует издание.

ИА REGNUM напоминает, что растущая нехватка денег в бюджете Туркмении вынудила власти этой страны предпринять различные непопулярные среди населения меры, которые, по их мнению, должны будут способствовать восполнению финансового дефицита.

Так, в 2016 году на хозрасчет были переведены местные Дома культуры, а с 2018 года — государственное телевидение. Та же участь ожидает туркменистанские поликлиники, больницы и иные государственные медучреждения.

Рацион солдат туркменской армии также сократили из-за нехватки денег, а в некоторых военных частях военнослужащие вынуждены питаться за свой счет в частных столовых.

С 1 августа 2017 года в Туркмении начал действовать так называемый «туристический налог» — в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, с иностранных граждан и лиц без гражданства начали взимать по $2 (118 рублей) в сутки.

С 1 ноября 2017 года население начали постепенно лишать льгот на воду, природный газ и электроэнергию, ссылаясь на то, что «туркменистанцы и так хорошо живут в эпоху могущества и счастья», на «необходимость развивать рыночную экономику» и на «абсолютную неэффективность система льгот».

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