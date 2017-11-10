Госдума может 18 ноября приравнять западные СМИ к инагентам

Москва, , 15:12 — REGNUM Закон о СМИ — иностранных агентах Госдума может принять на заседании 18 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«К понедельнику (13 ноября) мы проработаем вместе с экспертами все возможные поправки, соберемся еще раз и постараемся на совете Думы внести предложения, которые рассмотрим в среду, 15 ноября, на пленарном заседании», — заявил Володин, отметив, что закон может быть принят уже в первом чтении и 18 ноября в третьем чтении.

«По общему мнению необходимо принять изменения в действующем законодательстве, которое регулирует лишь вопрос, имеющий отношение к НКО, но не распространяется на СМИ. Эта норма как раз сегодня прорабатывается вместе с юристами, экспертами. Мы считаем, что такой шаг будет абсолютно симметричен тем решениям, которые были приняты правительством и нашими коллегами в США», — сказал Володин.

При этом в список иностранных агентов кроме иностранных СМИ могут быть включены и иностранные социальные сети, такие как Facebook и Twitter, отметил ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

«Рабочая группа, которая будет создана и которую возглавит Петр Толстой, проработает и дальнейшие механизмы, чтобы возможно были более широкие меры воздействия, в том числе и на социальные сети и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ», — сказал Неверов.

Госдума готовит зеркальный ответ на требование министерства юстиции США от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован. Ограничительные меры в ответ на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США, скорее всего, введут в отношении CNN, «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».