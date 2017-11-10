Депутаты Петербурга вышли на бой с «вирусным джинном» — кальянными

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания решили бороться с кальянными в жилых домах. Соответствующий законопроект поддержали сегодня, 10 ноября, на заседании комитета Заксобрания по законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Если закон вступит в силу, петербуржцам запретят курить кальяны в нежилых помещениях многоквартирных домов. Предаваться пороку будет позволено лишь у себя в квартире. Под запрет попадают также пристройки и здания, расположенные во дворах.

Впрочем, штрафовать будут лишь должностных и юридических лиц, то есть владельцев заведений. Нарушителям будет грозить штраф до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для компаний.

Председатель комитета Денис Четырбок признал, что мнения относительно вреда здоровью от кальяна расходятся.

«Но однозначно можно сказать, что в тех условиях, в которых сейчас располагаются кальянные — а это, как правило, подвальные и полуподвальные помещения жилых домов — такие заведения становятся бомбой замедленного действия. Никто не знает, когда из курительной трубки вылезет вирусный джинн, который не исполнит желания, а подкинет массу проблем», — рассудил единоросс.

Кроме того, курение кальяна всегда создает опасность возникновения пожара, считает Четырбок, ведь там используют тлеющие угли. В итоге, рискуют не только сами курильщики и другие посетители, но и жильцы всего дома.

«Они в большинстве своем негативно относятся к соседству с местами, где количеству курева и дыма позавидует любой ближневосточный шалман», — добавил депутат.

Он также возмущен, что кальяны в барах и кафе как позиция в меню фактически нарушают запрет на курение в общественных местах, так как там используют «нетабачные смеси», но, по мнению Четырбока, это лишь уловка предприимчивых дельцов, потому что в подобных заведениях можно приобрести любой вид табака.

Напомним, ранее Заксобрание приняло закон, согласно которому несовершеннолетним запрещен вход в кальянные.

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Кроме того, депутаты нынешнего созыва уже принялись запрещать продажу несовершеннолетним электронных сигарет, смесей, включая безникотиновые, и оборудования для «вейпа», хотя вред его пока не доказан. Также ввели новые запреты на продажу алкоголя в жилых домах и рядом с ними, и на продажу энергетиков в образовательных, культурных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

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