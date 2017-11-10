Лавров переадресовал вопрос о встрече Путина и Трампа «чинушам» из США

Дананг, Вьетнам, , 15:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, прибывший 10 ноября на саммит АТЭС во Вьетнаме, сам хотел провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным, — сказал Лавров. — Что на это говорят остальные его чинуши, я не знаю, я не могу за это отвечать. Поэтому обращайтесь к американской стороне».

Ранее глава США Дональд Трамп заявлял, что для него встреча с Путиным на полях АТЭС вполне ожидаема, и он стремится к ней, так как хочет заручиться поддержкой российского лидера в вопросе с КНДР.

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