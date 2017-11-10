В Волгограде прошли антитеррористические учения

Волгоград, , 15:04 — REGNUM В Волгограде прошли учения антитеррористического гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа, об этом 10 ноября сообщила газета «Волгоградская правда».

В ходе учений силами подразделения было блокировано и уничтожено условное бандформирование, проникшее в военный городок, согласно сценарию, его целью был захват штаба.

Сообщается, что в операции участвовали две машины БМП-3, с помощью этой техники была создана дымовая завеса, которая позволила произвести перегруппировку военнослужащих.

Далее бойцам соединения удалось подавить условные огневые точки противника на территории городка. Сообщается, что личному составу подразделения удалось отработать приемы рукопашного боя и вспомнить порядок оказания первой медпомощи.

Как заявила пресс-служба ЮВО, все задачи учений были успешно решены антитеррористическим подразделением, мероприятия были запланированы и проводились с целью проверки боевой готовности.

Напомним, 10 ноября СМИ сообщили, что в Таджикистане начались антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Пресс-центр министерства обороны Таджикистана сообщил, что учения будут проходить в течение 10 дней, в них примут участие более 5 тыс. солдат и офицеров, 300 ед. бронетехники и 64 ед. боевой авиации.

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