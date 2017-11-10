Узбекистан предложил странам ЦА разработать программу развития транспорта

Самарканд, Узбекистан, , 15:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил странам Центральной Азии разработать и принять единую программу развития транспортных коммуникаций в регионе, сообщает 10 ноября «Казинформ».

Выступая на международной конференции в Самарканде, узбекский лидер отметил перспективность тесной интеграции центральноазиатских стран в области транспортных и логистических коммуникаций.

«По расчетам экспертов ООН эффективная кооперация стран Центральной Азии могла бы за 10 лет повысить региональный ВВП как минимум в два раза», — заявил он.

Миризеев убежден, что данные механизмы позволят напрямую задействовать индустриально-инвестиционный и интеллектуальный потенциал регионов стран, обеспечив при этом устойчивое развитие всей Центральной Азии.

Кроме того, президент республики предложил учредить ассоциацию глав регионов Узбекистана и бизнес-сообществ центральноазиатских стран.

Также республика намерена провести в 2018 году в Ташкенте международную конференцию «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров. Стратегические перспективы и не реализованные возможности».