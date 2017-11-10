«Военная сила — ключ России к сотрудничеству с АСЕАН»

Москва, , 15:03 — REGNUM Несмотря на значительные успехи экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом в последние годы, рассчитывать на большой прорыв в обозримой перспективе оснований нет — вместе с тем Москве следует особенно сосредоточиться на усилении военного сотрудничества как с самим Вьетнамом, так и другими странами Юго-Восточной Азии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября заявила политолог и политический обозреватель Надана Фридрихсон на конференции «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Регион Юго-Восточной Азии для России крайне важен, Россия заинтересована в этом регионе, нацелена на выстраивание отношений с Вьетнамом. Но если мы посмотрим на торговый оборот, то становится очевидно, что России довольно трудно конкурировать за Вьетнам с такими гигантами, как Южная Корея, Япония, Китай и США», — заявила Фридрихсон.

Она напомнила, что торговый оборот России и Вьетнама составляет около 2,7 млрд долларов, в то время как, например, с США — 47 млрд, а с Японией — 30 млрд.

«Порядок цифр колоссальный, разница просто огромная. России есть куда расти. Это прекрасно, что у Вьетнама отношения складываются с ЕАЭС. Действительно, такое соединение рынков было бы великолепно. Но мы только в начале пути», — констатировала она.

Это не значит, что Россия плохо ведёт работу по интеграции или совершила какие-то глобальные ошибки, подчеркнула она. Однако России следует трезво ставить задачи в регионе и развивать своё присутствие в наиболее перспективной нише — военной.

«Никто не будет двигаться с такими оборотами, как 47 млрд долларов. … И Россия отдаёт себе отчёт, что в экономическом плане она пока отстаёт (от других стран в плане сотрудничества с АСЕАН). В то же время Россия также и прекрасно понимает, какую выгоду может получить и что предложить этим странам. В первую очередь Россия использует свою военную визитную карточку в Сирии», — заявила Фридрихсон.

В этой связи она напомнила, что когда министр обороны России Сергей Шойгу был на Филиппинах с рабочей поездкой, он посвятил своё выступление именно российской операции в Сирии.

С одной стороны, это объясняется тем, что российские вооружения являются основной линией сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии. С другой стороны, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже добираются и до этого региона, при этом в Австралии уже звучат мнения о том, что их азиатские соседи могут стать буфером для распространения боевиков и по сопредельным государствам — в связи с чем особую актуальность приобретает вопрос укрепления безопасности в ЮВА.

«Все мы знаем, что происходило в мае на Филиппинах — ничего хорошего. Россия действительно тогда помогла Филиппинам, и таким образом Россия использует этот регион как рынок вооружений. Это наша сейчас основная задача», — отметила Фридрихсон.

«Да, Путин будет поднимать тему торговых отношений в рамках двухсторонних контактов на полях регионального форума АСЕАН, но главный посыл России — вооружения. Это довольно хороший сигнал. Мы таким образом не догоним и не перегоним США, но мы занимаем свой сегмент и на том стоим», — заключила она.

Говоря о геополитическом аспекте сотрудничества с Вьетнамом, Фридрихсон также отметила отсутствие перспектив для заметного сближения, поскольку Россия будет дистанцироваться от напряжённости во взаимоотношениях между Вьетнамом и Китаем.

«Мы не будем поддерживать никакую из сторон. Это понятно, это логично, но, возможно, вьетнамская сторона ждала чего-то другого. Впрочем, надо отдать должное, Трамп в этом смысле тоже разочаровал Вьетнам — ждали, что встреча с Китаем закончится грустными сообщениями, вместо этого Трамп сообщил о потрясающих сделках, и всё ему очень понравилось», — полагает она.

Тем не менее сотрудничество России со странами АСЕАН в текущем формате создаёт благоприятный задел на будущее, уверена эксперт. Присутствие главы России Владимира Путина на региональном форуме АСЕАН показывает, что блокировать Россию на международном уровне так и не удалось. В то же время поддержание контакта с странами Юго-Востока Азии создаёт хороший задел на будущее, поскольку мировой экономический центр тяжести продолжит смещаться с запада на восток.