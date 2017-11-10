Начальники МВД России получили специальные звания по указу Путина

Москва, 10 ноября 2017, 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил сотрудникам из высшего командного состава МВД специальные звания, текст соответствующего указа опубликован 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, звание генерал-лейтенанта полиции получил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.
Звание генерал-майора полиции присвоено шестерым начальникам МВД:
- Ивану Горбунову, заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД;
- Валентине Казаковой, замначальника главного управления по вопросам миграции МВД;
- Павлу Каранде, замглавы МВД по Крыму;
- Сергею Карпову, замглавы МВД по Дагестану;
- Андрею Краюшкину, первому замначальника ГУВМ МВД;
- Сергею Кузьмину, замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.
Также специальное звание генерал-майора юстиции получил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский.
10 ноября 2017 года в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел, а также в 100-летний юбилей со дня основания ведомства.
Ранее Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и отметил их работу при обеспечении правопорядка в Единый день голосования.
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