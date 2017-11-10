Начальники МВД России получили специальные звания по указу Путина

Москва, , 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил сотрудникам из высшего командного состава МВД специальные звания, текст соответствующего указа опубликован 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, звание генерал-лейтенанта полиции получил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

Звание генерал-майора полиции присвоено шестерым начальникам МВД:

Ивану Горбунову , заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД;

, заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД; Валентине Казаковой , замначальника главного управления по вопросам миграции МВД;

, замначальника главного управления по вопросам миграции МВД; Павлу Каранде , замглавы МВД по Крыму;

, замглавы МВД по Крыму; Сергею Карпову , замглавы МВД по Дагестану;

, замглавы МВД по Дагестану; Андрею Краюшкину , первому замначальника ГУВМ МВД;

, первому замначальника ГУВМ МВД; Сергею Кузьмину, замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

Также специальное звание генерал-майора юстиции получил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский.

10 ноября 2017 года в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел, а также в 100-летний юбилей со дня основания ведомства.

Ранее Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и отметил их работу при обеспечении правопорядка в Единый день голосования.

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