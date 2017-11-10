Пятница, 10 Ноября 2017 года
15:31:57 МСК

Начальники МВД России получили специальные звания по указу Путина

Политика

Звания присвоены в День сотрудника органов внутренних дел

Москва, 10 ноября 2017, 14:53 — REGNUM  Президент России Владимир Путин присвоил сотрудникам из высшего командного состава МВД специальные звания, текст соответствующего указа опубликован 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, звание генерал-лейтенанта полиции получил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

Звание генерал-майора полиции присвоено шестерым начальникам МВД:

  • Ивану Горбунову, заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД;
  • Валентине Казаковой, замначальника главного управления по вопросам миграции МВД;
  • Павлу Каранде, замглавы МВД по Крыму;
  • Сергею Карпову, замглавы МВД по Дагестану;
  • Андрею Краюшкину, первому замначальника ГУВМ МВД;
  • Сергею Кузьмину, замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

Также специальное звание генерал-майора юстиции получил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский.

10 ноября 2017 года в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел, а также в 100-летний юбилей со дня основания ведомства.

Ранее Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и отметил их работу при обеспечении правопорядка в Единый день голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Права полиции в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить