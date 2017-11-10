Соцсети могут попасть под закон об НКО-инагентах

Москва, , 14:43 — REGNUM Зарубежные социальные сети могут подпасть под «зеркальные меры» Госдумы как ответ на прессинг российских СМИ в США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Рабочая группа, которая будет создана и которую возглавит Петр Толстой, проработает и дальнейшие механизмы, чтобы возможно были более широкие меры воздействия, в том числе и на социальные сети и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ», — сказал Неверов.

Таким образом, речь может идти о Facebook, Twitter и подобных соцсетях.

Также парламентарии намерены распространить законодательство об НКО-инагентах на западные СМИ.

Госдума готовит зеркальный ответ на требование министерства юстиции США от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован. Депутаты Госдумы готовят инициативу о приравнивании зарубежных СМИ к НКО.

Ограничительные меры в ответ на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США, скорее всего, введут в отношении CNN, «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».