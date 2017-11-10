ФСО обживается на Южном берегу Крыма

Симферополь, , 14:37 — REGNUM Для сотрудников крымской Федеральной службы охраны РФ в Ялте купят целый дом на 110 квартир общей стоимостью в 395 миллионов рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным портала Госзакупок, квартиры в десятиэтажном доме на улице Красноармейской приобретаются в федеральную собственность и оперативное управление ФСО РФ, один квадратный метр жилья стоит 82,5 тысяч рублей. Средства на их покупку выделяются из федерального бюджета.

«Владельцем данной недвижимости значится «Жилищно-строительный кооператив «Красноармейский» — проект компании «Альфа Групп Инвест», которую, различные слухи связывают с бывшим руководителем СБУ Украины Александром Якименко. Генеральный директор этой компании Александр Лысенко также является учредителем ещё одной компании — «Альфа Групп Севастополь», которая, в свою очередь, была поставщиком по шести государственным контрактам на 12,5 миллиардов рублей», — сообщил ИА REGNUM крымский общественник Александр Егоров.

Заказчиками компании также были ФГУП «102 предприятие электрических сетей» минобороны РФ, ГУП РК «Крымэнерго», ПАО «Севастопольгаз» и ряд других компаний.

Некоторые местные общественники, пожелавшие не раскрывать свои имена, задаются вопросом: почему жильё приобретается именно в Ялте, а не в Симферополе, Евпатории или Саках?

В Крыму и Севастополе одна из самых сложных ситуаций в стране по доступности приобретения жилья в ипотеку. Эксперты отмечают, что крымчане со своими относительно небольшими зарплатами испытывают трудности в покупке жилья, а спрос на местную недвижимость зачастую формируют приезжие, что позволяет ценам держаться на высоком уровне.

Кстати, по данным Ростендера, только с сентября 2017 года на различные нужды ФСО в Крыму было потрачено более 21 миллиона рублей: техобслуживание, поставка запчастей и топлива, стройматериалов, оказание клининговых услуг и тому подобное.

Напомним, летом 2014 года ФСО России получило в безвозмездное пользование резиденцию №1 «Глициния», которая принадлежала госуправлению делами президента Украины, три общежития в посёлке Ореанда и автозаправку. В 2016 году правительство Севастополя передало службе в безвозмездное пользование причалы №260 и №261, расположенные в Балаклавской бухте, и имущественный комплекс балаклавского судоремонтного завода «Металлист». А в сентябре этого года президент Владимир Путин поручил до 15 декабря силовым ведомствам, в том числе ФСО, освободить и предоставить Севастополю земельные участки, необходимые для гражданского развития района Балаклавской бухты.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба охраны считает, что автомобили, которая она использует, должны быть оснащены проблесковыми маячками синего и красного цветов, а также иметь преимущество на дорогах перед обычными автолюбителями. Согласно проекту постановления правительства России, который был опубликован 9 ноября на Федеральном портале проектов нормативно правовых актов, участники дорожного движения должны будут уступать дорогу транспортным средствам с опознавательными знаками Федеральной службы охраны, а также не смогут их обгонять. В качестве опознавательного знака на транспортных средствах ФСО может быть установлен знак в виде двух фонарей с огнями синего цвета, расположенных не выше фар ближнего света.

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