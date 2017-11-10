В Турции отмечают 79-ую годовщину со дня смерти Ататюрка

Анкара, , 14:37 — REGNUM Граждане Турции по всей стране отмечают годовщину смерти основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщает 10 ноября Anadolu.

Во многих городах страны, включая Стамбул и Адана, люди отдают дань памяти национальному герою государства в 79 годовщину со дня его смерти.

Людские массы выстраивались в цепи, некоторые из которых, как в Адане, достигали 14 км в длину.

«Мы бы хотели, чтобы он жил вечно. Я очень счастлив. Идеи Ататюрка будут жить вечно», — подчеркнул один из участников мероприятия.

Напомним, Мустафа Кемаль родился в 1881 году в Османской империи, после впечатляющей военной карьеры он стал первым президентом новой Турции, благодарные граждане присвоили ему прозвище Ататюрк — отец турок.

Ататюрк придерживался курса на создание светского, национального государства, ориентированного на западный пути развития страны. Современная Турция постепенно отказывается от заветов своего основателя, что не мешает оставаться преданным его идеалам на словах.

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