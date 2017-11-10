Верховная рада решила оставить медицинскую реформу в силе

Киев, , 14:37 — REGNUM Медицинскую реформу на Украине Верховная рада решила не отменять, сообщает 10 ноября УНН.

Согласно сообщению, 10 ноября депутаты Верховной рады голосовали за законопроект «Об отмене решения Верховной рады о принятии в целом законопроекта «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств». В ходе голосование закон поддержали 45 депутатов из 226 необходимых.

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Таким образом, медицинская реформа, принятая ранее парламентом, будет отправлена на подпись председателю парламента Андрею Парубию.

Напомним, медицинская реформа была принята на Украине 19 октября 2017 года. Реформа меняет систему финансирования сферы здравоохранения — вместо государственного бюджета деньги будет выделять Национальная служба здоровья Украины.

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Также каждому пациенту будет выделяться «государственный гарантированный пакет» размером около $14 в год. Медицинская реформа начнет действовать с 1 января 2018 года. При этом, по словам главы комитета Верховной рады по здравоохранению Ольги Богомолец, для граждан Украины медицинские услуги теперь будут стоить огромных денег.

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