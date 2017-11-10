Битый небитого везёт. В Новосибирске бывшие губернаторы помогут новому

Новосибирск, , 15:12 — REGNUM Создание совета бывших губернаторов Новосибирской области, анонсированное врио главы региона Андреем Травниковым, вполне обоснованно. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

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«Намерение и. о. губернатора Новосибирской области Андрея Травникова создать совет с участием бывших руководителей региона выглядит вполне обоснованным, поскольку позволяет решить ряд значимых политических задач. Во-первых, подчеркнуть свою политическую преемственность. Во-вторых, расширить базу своей поддержки в элите региона. Наконец, обогатить свой управленческий опыт более глубоким знанием реалий Новосибирской области. Что касается аналогов данной структуры в других регионах, то можно вспомнить распространенную практику назначения покинувших свои посты глав регионов советниками новых региональных руководителей», — отметил Сергей Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе может быть создан совет экс-губернаторов. По словам Травникова, он постарается «максимально вовлечь их в какое-то взаимодействие, по крайней мере, какое-то экспертное сопровождение».

Сейчас в Новосибирске проживают четыре бывших губернатора: Владимир Городецкий, Василий Юрченко, Виктор Толоконский и Иван Индинок.

Некоторые эксперты высказали сомнение, что бывшие главы региона захотят взаимодействовать друг с другом даже в рамках такого совета.