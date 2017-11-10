Вьетнам поможет России создать противовес Китаю — из дискуссии про АСЕАН

Москва, , 14:14 — REGNUM Вьетнам заинтересовался российскими арктическими проектами, заявил 10 ноября профессор кафедры мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Евгений Канаев, выступая в рамках экспертной дискуссии «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», которая состоялась в пресс-центре ИА REGNUM.

«Если мы посмотрим на те вызовы, перед которыми стоит АСЕАН, можно выделить три основных, — сказал эксперт. — Первое — это глобализация недоверия. Если мы посмотрим на современную глобальную политику, то увидим, что там происходят именно те вещи, которых АСЕАН хотела избежать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глобализация недоверия — это вещь довольно простая: усиление информационной взаимозависимости и одновременно полнейший слом институтов глобального регулирования. Сейчас, и АСЕАН это хорошо видит, в современной мировой политике нет ни одной сложной и достаточно масштабной проблемы, по которой у ведущих игроков были бы согласованные решения».

Другая проблема, которую он назвал, это четвёртая промышленная революция, к которой страны АСЕАН могут быть не готовы.

«В странах АСЕАН не завершились процессы национальной интеграции, — напомнил Канаев. — С этой точки зрения региональная интеграция представляется довольно проблематичной. А в новых условиях все асеановские внутренние болячки: социальные, экономические, этнические — обнажатся во всей красе».

Третий момент, на который он указал — это эскалация традиционных и нетрадиционных угроз безопасности.

«Если мы посмотрим на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то увидим, что северокорейская проблема идёт одновременно с эскалацией международного терроризма, — констатировал профессор. — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который терпит потери на Ближнем Востоке, смещается в другие регионы, среди которых Юго-Восточная Азия. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже пустил там корни. И АСЕАН это прекрасно понимает».

Что касается вопроса сотрудничества России и АСЕАН, то здесь Канаев отметил следующее:

«России будет проще закрепиться на рынках Юго-Восточной Азии, если она будет с ними интегрирована теми рынками, которые уже освоены. Кроме того, нам нужно создавать противовес Китаю. Отношения с ним очень важны и будут оставаться центральными в нашем евразийском проекте, но определённая система сдержек и противовесов необходима».

Кроме того, Россия, по его словам, дозрела до одной простейшей вещи — ей нужен свой геополитический и геоэкономический проект.

«Встраиваться в чужие — значит консолидировать свою вторичность и подчинённое положение, так как тогда Россия не будет определять правила игры. Сейчас ситуация изменилась кардинально, и Россия будет продвигать свой собственный проект, прежде всего Евразийский экономический союз. В чём здесь заинтересованность Вьетнама? Через Юго-Восточную Азию пройдут сразу два сухопутных коридора и один морской. Учитывая объективно сложные отношения Китая и Вьетнама, последнему будет нужно диверсифицироваться, и это не прихоть, а насущная необходимость».

Кроме того, он подчеркнул, что Вьетнам — одна из немногих стран, которая проявляет интерес к развитию российского арктического проекта.

«Зачем это сотрудничество нужно России? — уточнил эксперт. — Диверсифицировать китайский фактор и придать нашему евразийскому проекту не только континентальный, но и морской характер. Отношения с Вьетнамом здесь становится ценнейшим активом».

Напомним, что в Министерстве экономического развития ожидают 20-процентного роста товарооборота между АТЭС и Россией в 2017 г. Внешний оборот торговли России и Вьетнама в 2016 году достиг 3838,3 млн долларов, разместившись на 29-м месте в российском товарообороте. Что касается России, то она во вьетнамском товарообороте занимает 26-е место. Самый высокий товарооборот среди регионов России с Вьетнамом у Дальнего Востока. Он составляет около 100 млн долларов.