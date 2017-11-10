Брянским чиновникам посоветовали не шиковать при закупке лифтов

Брянск, , 14:12 — REGNUM Брянское управление Федеральной антимонопольной службы запретило чиновникам мэрии Брянска покупать лифты класса «ЛЮКС», которые должны были быть установлены в здании администрации. Как сообщили 10 ноября в пресс-службе антимонопольного ведомства, в документах закупки были обнаружены нарушения, которые мэрии предстоит исправить.

Конкурс был объявлен на сайте государственных закупок. Заказчиком выступило хозяйственное управление мэрии. На новый лифт чиновники готовы были потратить почти 8,844 млн рублей. Он должен был не просто отвечать всем требованиям безопасности, но и иметь хороший вид. В частности, в нем должны были быть зеркала, а на полу должен был быть уложен керамогранит. В целом же лифт, согласно документам закупки, должен был относиться к классу «ЛЮКС».

Аукцион должен был пройти 10 ноября. Однако один из участников закупки обратился в УФАС с жалобой на заказчика. Специалисты согласись с доводами предпринимателя.

«В объект закупки заказчиком включены требования в отношении технологических процессов изготовления товара, которые не относятся к функциональным, технологическим и (или) эксплуатационным характеристикам лифтов, а также установлено требование к дизайну — ЛЮКС — без определения значения такового, что не позволяет участникам закупки определить какой дизайн лифта относится к классу «ЛЮКС», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Кроме того, в документах закупки была найдена еще одна неточность — размер обеспечения исполнения контракта был установлен в размере 5%, хотя должно быть не более 2%.

ИА REGNUM отмечает, что ранее похожий случай произошел во Владимирской области. Здесь летом 2016 года управление административными зданиями администрации Владимирской области попыталось за счет «внебюджетных источников» заказать мебель на 1,9 млн рублей. В частности, речь шла о кровати стоимость 345 тысяч рублей, прикроватной тумбе за 207 тысяч рублей и шкафе за 600 тысяч рублей. Помимо всего прочего среди необходимых товаров были мелочи — держатель для мыла за 17 тысяч рублей, крючок для полотенца за 13 тысяч рублей и ершик для туалета за 23 тысячи рублей.

После того, как о закупке написали СМИ, глава региона Светлана Орлова лично ее отменила.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский губернатор отменила госзакупку туалетного ершика за 23 тысячи