Пушков назвал СМИ США, которым грозят «ответные меры»

Москва, , 14:11 — REGNUM В отношении некоторых американских СМИ могут ввести ограничительные меры в ответ на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью РИА «Новости».

По его словам, ограничения могут коснуться четырех СМИ — это CNN, «Голос Америки», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Пушков уточнил, что доступ к этим СМИ может быть ограничен через пакет операторов кабельного телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован.

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