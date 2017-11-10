Стала известна цель визита Бориса Грызлова в Дагестан

Махачкала, , 14:05 — REGNUM Председатель высшего совета политической партии «Единая Россия» Борис Грызлов сегодня, 10 ноября, прибыл в Дагестан. В аэропорту его встречали врио главы Дагестана Владимир Васильев и спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, сообщили в управлении пресс-службы главы республики.

Борис Грызлов является председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Его визит в республику связан с юбилеем одного из старейших предприятий российского оборонного комплекса — завода «Дагдизель» в городе Каспийске. Это производство, выпускающее торпеды для Военно-морского флота России, празднует в эти дни 80-летие.

В ходе визита Грызлов посетит завод «Дагдизель», где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею предприятия, и в церемонии награждения отличившихся сотрудников одного из ведущих производств республики.

Напомним, завод «Дагдизель» является единственным серийным заводом по производству торпед в России. На одном из крупнейших предприятий республики в советские времена работало до 11 тыс. человек. В 1992 году, во время конверсии, завод перешел на выпуск машин сельскохозяйственного, строительного и пищевого назначения, периодически выполняя оборонные заказы. В 2008 году предприятие вошло в госконцерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году руководство предприятия попало под уголовное дело в связи с мошенничеством в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта на производство торпед. Вместо новых торпед, за которые Минобороны РФ внесло в счет аванса 2,7 млрд рублей, были поставлены изделия из бывших в употреблении комплектующих, а неосвоенные средства были использованы в качестве коммерческого кредита. Контракт был расторгнут, деньги возвращены Минобороны. «Дагдизель» выплатил заказчику крупную неустойку. В конце 2014 года имущество предприятия было арестовано в связи с тем, что не были выплачены средства Минобороны России в размере 129,6 млн рублей за пользование авансом как коммерческим кредитом.

В 2016 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, посетив предприятие, поставил задачу модернизировать завод «Дагдизель». Работая на таком старом оборудовании, отметил он, невозможно создать современное оружие. Для проведения модернизации предприятия за счет федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса необходимо вернуть государству контроль над «Дагдизелем», подчеркнул вице-премьер. На тот момент времени доля госпакета составляла лишь 38%.