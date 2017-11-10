Жириновский: РФ становится мировым лидером по свободе СМИ

Москва, , 13:56 — REGNUM США самостоятельно сужают работу прессы и теряют роль лидера в вопросе свободы слова и СМИ, теперь на первое место выходит Россия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом журналистам заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Америка сама сужает свободу прессы. На наших глазах РФ выходит на первое место среди стран, которые хотят свобод», — отметил Жириновский.

По его словам, конституция США сегодня предполагает полную свободу прессы, однако руководство страны смогло обойти эти нормы.

«Они нашли уловку и через закон об иностранных агентах ввели ограничения для иностранных компаний, имея в виду наши, российские», — пояснил депутат.

РФ должна ответить на такие действия зеркальным образом, уверен он. Раз США ограничивают работу российских телеканалов Russia Today и Sputnik на своей территории, то работа американских телеканалов РФ тоже должна быть ограничена.

«Получается, что РФ — единственная в мире страна, которая за неограниченную свободу прессы. Поэтому мы будем вынуждены в ответ на такие действия США против свободы прессы внести поправки в наше законодательство, касающееся некоммерческих организаций (о признании их иностранными агентами) и распространить его на СМИ — в основном иностранные или с иностранным капиталом», — заявил Жириновский.

Ранее все фракции Госдумы приняли единогласное решение о создании рабочей группы под руководством зампредседателя Госдумы Петром Толстым («Единая Россия»). Ее главной задачей будет проработка мер по ограничению работы американских СМИ на территории РФ в качестве зеркального ответа на действия властей США.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит ограничение работы СМИ с инучастием в соцсетях