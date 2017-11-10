Тамбовский губернатор о сотрудниках полиции: В их службе нет места слабости

Тамбов, , 13:55 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей странице в Facebook поздравил тамбовских полицейских с профессиональным праздником и отметил рост доверия жителей к сотрудникам правоохранительных органов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В этом году сотрудники ведомства отмечают особую дату: 10 ноября исполнилось сто лет со дня образования советской милиции. И эта дата стала отправной точкой для размышлений главы региона о роли правоохранительных органов в жизни общества.

«Осень 2017-го года богата на юбилеи, — отметил Александр Никитин. — В сентябре мы отпраздновали 80-летие Тамбовской области. 4 ноября, отмечая День народного единства, вспоминали о событиях, произошедших 405 лет назад, когда под предводительством Минина и Пожарского была освобождена Москва от польских захватчиков. Тремя днями позже сто лет исполнилось со дня Октябрьской революции. У всех этих знаковых мероприятий одно объединяющее звено — люди. Жители Тамбовской области помнят и гордятся своей историей. И собираются вместе, чтобы дружно отпраздновать те или иные даты. А в это время их покой охраняют «бойцы невидимого фронта», те, чье ведомство в эти ноябрьские дни также отметит свой вековой юбилей — сотрудники органов внутренних дел».

От имени всех жителей Тамбовской области губернатор поблагодарил сотрудников полиции за службу и обратил внимание на данные последних социологических опросов, которые свидетельствуют о росте доверия граждан к ведомству, это и есть главный критерий оценки работы блюстителей порядка.

В праздничный день Александр Никитин вспомнил о кумирах советской молодежи — экранных образах культового кинофильма «Место встречи изменить нельзя» — Жеглове и Шарапове, собиравших миллионные аудитории у телевизионных экранов. «Приятно осознавать, что эти и другие наши кумиры в погонах имеют реальные прообразы. Их много. Следователи и участковые, сотрудники миграционной службы и ГИБДД, дознаватели и полицейские ППС. В профессии этих людей, охраняющих общественный порядок и всегда следующих букве Закона, нет места слабости и, пожалуй, с каждого можно брать пример», — подчеркнул губернатор.

Всем причастным ко Дню полиции глава региона пожелал крепкого здоровья, прочного семейного тыла и гармонии в отношениях с близкими людьми. А молодым сотрудникам и будущим полицейским — жажды в постижении профессии. «Очень важно любить работу и выполнять ее на высоком профессиональном уровне, именно этого ждут от вас жители Тамбова и области!», — написал Александр Никитин.