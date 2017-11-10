Бывший посол Великобритании в ЕС: Brexit может быть отменен

Лондон, , 13:52 — REGNUM Бывший посол Великобритании в Европейском союзе лорд Керр заявил о том, что процедуру Brexit можно обратить вспять, сообщает 10 ноября Press Association.

Лорд Керр является одним из тех людей, кто создал статью 50 к Лиссабонскому договору, которая позволяет государству-члену ЕС выйти из состава содружества.

По мнению авторитетного британского дипломата, народ Соединенного Королевства введен в заблуждение мыслью о том, что процесс выхода из Евросоюза является необратимым.

«Мы можем изменить свое мнение на любой стадии процесса размежевания», — подчеркнул лорд Керр.

«В статье 50 Лиссабонского договора не содержится ничего, что запрещает повернуть процесс размежевания вспять. Я считаю, что подданные Соединенного Королевства должны знать об этом», — добавил дипломат.

В настоящее время ЕС и Великобритания находятся на стадии переговоров относительно условий Brexit, очередной раунд обсуждений запланирован на 14 ноября, где пройдет встреча министра Великобритании по Brexit Дэвида Дэвиса с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания утвердила точное время выхода из ЕС