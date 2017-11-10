Украина и США боятся «грузинского сценария» с миротворцами в Донбассе

Киев, , 14:29 — REGNUM В ближайшее время Белый дом предложит России план по размещению на Украине 20 тысяч миротворцев ООН. Об этом пишетThe Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что план одобрен Парижем и Берлином, которые надеются, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно готов урегулировать конфликт в Донбассе. При этом издание не сообщает, где именно США предлагают разместить миротворцев.

В свою очередь, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что любая миротворческая миссия на Украине должна быть в интересах Украины и способствовать возобновлению ее территориальной целостности.

«Наше правительство находится в центре международных усилий по поддержке Украины, мы настойчиво работаем, чтобы любые миротворческие усилия гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказала Фриланд 9 ноября, передает Укринформ.

По её словам, Канада «ведет дискуссии с другими странами о жизнеспособности и пользе миротворческой и полицейской миссий на Украине».

«Премьер-министр затронул этот вопрос во время встречи с президентом Украины и канцлером Германии. Я лично обсудила достоверность и перспективы такой миссии с президентом и премьер-министром Украины, госсекретарем США, спецпредставителем США Куртом Волкером и генсеком ООН на прошлой неделе», — рассказала Фриланд.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости продолжать давление на Кремль, а также продолжить работать над урегулированием конфликта в Донбассе.

«Проблема Украины невероятно сложная, но мы не можем закрыть глаза на то, что они сделали в Крыму. Это была суверенная территория европейского государства, и она была отнята Россией. Нам надо стоять на своих принципах. Я знаю, что люди здесь, в Вашингтоне, также в это верят», — сказал Джонсон во время своего визита в Вашингтон, передает телеканал Fox News.

Министр считает, что ещё «слишком рано» поощрять Россию.

«Мы должны продолжать давление на Россию по этому вопросу. Но в то же время нужно работать над поиском решения на Украине и привести к завершению той войны на Донбассе», — добавил Джонсон.

При этом сайт Atlantic Council опубликовал совместный материал директора Тбилисского государственного университета Корнели Какачии и политического аналитика Грузинского института политики Джозефа Ларсена, в котором отмечается, что «российский вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе не направлен на достижение мира».

План России якобы повторяет «грузинский сценарий», когда Россия только усилила свое влияние на Тбилиси.

В материале отмечается, что план России «аналогичен действиям России в Грузии в 2008 году, когда РФ поддержала миссию наблюдателей ООН в зоне грузино-абхазского конфликта и миссии ОБСЕ в Южной Осетии в дополнение к собственным «миротворческим силам».

Вместо того, чтобы достичь длительного мира, «эти шаги были прелюдией России, чтобы закрепить свое присутствие в конфликтных регионах Грузии», говорится в статье.

В то же время конфликт в Донбассе «оказывает интенсивное давление на правительство в Киеве, истощая усилия, направленные на реформы и евроатлантическую интеграцию».

Авторы считают, что Украина и Запад должны ожидать второго этапа конфликта.

«Этот урок можно вынести из событий в Грузии, куда Россия вторглась в 2008 году, и театров военных действий, что никогда не закончатся… Как и в Грузии, РФ будет использовать ненасильственные средства, чтобы давить на правительство в Киеве с конечной целью сломать евроатлантическую интеграцию страны», — пишут авторы.

Какачии и Ларсен просят Украину и ее западных партнеров не повторять ошибки российско-грузинского конфликта. Эксперты рекомендуют, чтобы избежать грузинского сценария, любая миротворческая миссия должна охватывать российско-украинскую границу.

Ранее, 31 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет считать миротворцев ООН в Донбассе «оккупационными силами», в случае если Совбез ООН откажется принять российскую резолюцию по миротворцам.

«Совсем недавно он был в Киеве, где сделал ряд заявлений, из которых стало ясно, какую альтернативу нашему проекту готовят кураторы украинской власти. Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо. Только потом США поддержат президента Порошенко в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов», — сказал Лавров.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совбеза и Генассамблеи ООН призвал организацию ввести в Донбасс миротворцев. Он выразил уверенность в том, что миротворческая миссия будет введена на российско-украинскую границу, что позволит прекратить поставки вооружений, живой силы и техники армиям ДНР и ЛНР.