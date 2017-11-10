Предвыборную среду перед вторым туром в Грузии оценивают негативно

Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Неправительственная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии» негативно оценивает предвыборную среду, сложившуюся в стране перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления.

В опубликованном 10 ноября отчете приводятся и конкретные факты нарушений, которые стали основанием для негативной оценки. Такие факты были зафиксированы в Озургетском районе.

«В результате наблюдений выяснилось, что период между первым и вторым турами выборов в органы местного самоуправления в Озургети проходил на фоне угроз и насилия по политическим мотивам и использования административных ресурсов, что препятствует созданию равноправной и свободной предвыборной среды», — говорится в отчете.

По информации наблюдательной организации, в Озургети выявлены 4 факта насилия и угроз и 1 факт вероятного подкупа избирателей, причем, во всех этих случаях незаконные действия исходили от местных чиновников, которые, по оценке наблюдателей, действовали в пользу кандидата в мэры Озургети от правящей партии «Грузинская мечта».

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления проходили в Грузии 21 октября. В тех шести избирательных округах, где ни один из кандидатов на пост мэра не набрал более 50% голосов, 12 ноября состоится второй тур выборов. В этот день население будет выбирать мэров Кутаиси, Озургети, Боржоми, Мартвили, Хашури и Казбеги.

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