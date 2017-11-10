Ушаков: Встреча Путина и Трампа может пройти «на ногах»

Дананг, Вьетнам, , 13:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут встретиться «на ногах» в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском городе Дананг. Об этом, как передает НТВ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча лидеров двух стран «на ногах» не исключена, так как политики будут находиться в «одном пространстве».

Ушаков также добавил, что пока с американской стороны поступают довольно противоречивые сигналы.

Напомним, ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Энтон отмечал, что решения о возможной встрече Трампа и Путина на полях саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананг пока нет.

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