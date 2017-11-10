Российское оружие предотвратит глобальный конфликт в Азии?

Москва, , 13:33 — REGNUM Если произойдёт конфликт в Южно-Китайском море, там все будут сражаться российским оружием, заявил 10 ноября директор центра АСЕАН при МГИМО МИД РФ Виктор Сумский в рамках экспертной дискуссии «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», которая состоялась в пресс-центре ИА REGNUM.

«Конечно, главным покупателем российского оружия является Вьетнам, — напомнил он. — Если посмотреть на российско-вьетнамские отношения с учётом этого факта, то я бы не сказал, что мы не озабочены той малоприятной ситуацией, которая складывается сегодня в Южно-Китайском море, и не откликаемся на запросы Вьетнама. Когда сильны все, это, скорее всего, залог мира, чем залог конфликта. В дискуссиях с зарубежными экспертами часто звучит мысль, что, если произойдёт конфликт в Южно-Китайском море, то там все будут сражаться российским оружием. Я на это отвечаю, что именно поэтому конфликта не будет. Это к вопросу, что значит это военное сотрудничество».

При этом он отметил, что не вооружение является главной статьёй наших торгово-экономических отношений с регионом. Если мы посмотрим на прошедшие 10 лет, то увидим, что в нашем товарообороте с этими странами произошла диверсификация.

«Что собой представляют новые геополитические условия? — сказал Сумский. — Развитие геополитической обстановки вышло из эволюционной колеи. Может быть, ещё нельзя назвать эти процессы революционными, но это уже не плавная эволюция шаг за шагом. Если же говорить о ресурсе АСЕАН, то надо иметь в виду, что внешнеполитические предпочтения этих стран связаны с работой в русле постепенности. Сложившаяся ситуация им совсем не комфортна. Там идея какая? Привлечь всех — США, Евросоюз, Россию, Китай и Японию в круг своих диалоговых партнёров. Чтобы они сошлись в Юго-Восточной Азии и нейтрализовали друг друга, и расширили сферу внешнеполитической автономии для стран этого региона».

По мнению эксперта, сейчас в Азии возникает обстановка, совсем неблагоприятная для продолжения тех экономических чудес, которыми этот регион отметился в последние полвека.

«Да, мы хотим быть участниками процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но подразумевается, что этот регион останется тем, что он есть — то есть самым бурно развивающимся регионом мира, — подчеркнул Сумский. — Это новая нестабильность, и отход от эволюционности связан с тем, что каким-то другим темпом пошло движение к многополярности. Те силы, которые поддерживают это движение, все находятся в Евразии. Мы очень привыкли за последние полвека к тому, что центр мировой экономической активности перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

При этом он напомнил, что АТЭС существует с 1989 года, а как реальная сила — с 1993 года. По его словам, было несколько попыток внести в деятельность АТЭС как интеграционной группировки какие-то обязывающие элементы, поставить цели, к которым эти страны должны прийти с точки зрения экономической интеграции, перехода к свободной торговле и так далее. В 1994 году это было акцентировано. Но потом все такие цели были объявлены факультативными. Это стало причиной нарастающего недовольства АТЭС как плохо функционирующей структурой.

«Эксперты говорят, что нельзя слепить в обстановке такой политизации сил на геополитическом пространстве единое азиатско-тихоокеанское пространство, — сказал Сумский. — Но АСЕАН единственная живая группировка. Она движется вперёд и является реальным партнёром России. В этой ситуации это очень симптоматично».

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Напомним, что в состав АСЕАН входят 10 государств. Странами — создателями ассоциации были Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Позже к их числу присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. На данный момент статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор. Население стран — членов АСЕАН составляет около 500 млн человек, общая площадь 4,5 млн кв. км, а совокупный ВВП достигает около 737 млрд долларов США.