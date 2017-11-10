Звонил ли Владимир Путин активистам Челябинска?

Челябинск, , 13:30 — REGNUM В Челябинске — интрига дня. Местные активисты заявили о том, что им позвонил лично президент России Владимир Путин. Запись разговора с одним из активистов опубликована в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официально информацию пока не подтверждают. Но пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин фактически подтвердил тот факт, что граждан, якобы общавшихся с Путиным, пригласили на встречу с губернатором Борисом Дубровским. Напомним, 10 ноября пройдёт встреча с одним из дольщиков «Речелстроя». А на 13-е намечена встреча с активистом борьбы против Томинского ГОКа.

Дмитрий Федечкин отмечает, что встретиться с активистами губернатору поручил лично Путин. А один из местных политологов Александр Мельников не видит ничего удивительного в личных звонках главы государства гражданам.

По словам Мельникова, то, о чём говорилось с активистами в ходе таких звонков, было созвучно тому, о чём постоянно говорит Борис Дубровский. Речь шла об обеспокоенности проектом Томинского ГОКа, вызывающим напряжение в обществе; а также о том, что нужна комплексная экологическая экспертиза этого и ему подобных проектов.

Также Александр Мельников не исключает, что прямые звонки Путина общественным активистам — это «необычный и с политтехнологической точки зрения оригинальный ход». По его словам, он вполне вписывается и в логику предстоящей кампании по выборам президента России.

Впрочем, он добавил, что опубликование противником Томинского ГОКа разговора с Путиным в соцсетях было вряд ли правильным. «Конечно, с тактической точки зрения стопгоковцы тем самым ловят «минуту славы», но стратегически, как мне кажется, скорее вредят решению вопроса», — считает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 9 ноября посетил Челябинск. Представители дольщиков и экологические активисты на этот день запланировали свои акции. Они надеялись на то, что президент их увидит.

Эко-активисты даже предлагали выйти на улицы в противогазах и респираторах и пройти по гостевым маршрутам. Однако в администрации Челябинска им не рекомендовали этого делать, ссылаясь на то, что законодательство запрещает участникам публичных акций закрывать свои лица.

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