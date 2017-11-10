Госдума обсудит ограничение работы СМИ с инучастием в соцсетях

Москва, , 13:28 — REGNUM В Госдуме обсудят ограничения работы зарубежных СМИ в интернете, в том числе соцсетях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов по итогам совещания лидеров парламентских партий.

Госдума готовит зеркальный ответ на требование министерства юстиции США к американскому филиалу российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован. Депутаты Госдумы готовят инициативу о приравнивании зарубежных СМИ к НКО.

«Мы не только проработаем тот законопроект и предложения, которые будут внесены на следующей неделе, но рабочая группа, которая будет создана и которую возглавит Петр Толстой, проработает и дальнейшие механизмы, чтобы то возможно были более широкие меры воздействия, в том числе и на социальные сети и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ», — сказал Неверов.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил внимание на то, что помимо формального участия в уставном капитале есть еще такая вещь, как обмен контентом, в этом плане наложены ограничения на деятельность российских СМИ в соцсетях в США. «Речь идет именно о запрете доставки контента в интернете (в США)», — уточнил парламентарий.

«Наши отношения с США находятся в самой низкой точке. Решения США носят оскорбительный характер», — подчеркнул он.

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