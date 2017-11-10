Польша: Заявления Киева не способствуют стратегическому партнерству

Варшава, , 13:16 — REGNUM Украина не идет навстречу Польше в вопросах истории, заявил 9 ноября заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоский, сообщает УНН

По его словам, Украина, с одной стороны, принимает решения, подрывающие партнерство Киева и Варшавы, а с другой стороны, отказывается реагировать на замечания других стран.

«Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве», — сказал Цихоский.

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Одним из таких решений заместитель главы МИД Польши назвал запрет украинских властей на «поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины».

Цихоский отметил, что Киев также отказался вести переговоры о совместных проблемных точках в истории и культуре на высоких уровнях — между заместителями премьер-министров, министрами культуры и так далее.

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«Не хватает решений с украинской стороны, которые способствуют прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, называющихся историческим диалогом», — добавил политик.

Он отдельно выделил возмутительные заявления директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о незаконности польских кладбищ на Украине.

Напомним, в последнее время Польша начала подогревать конфликт с Киевом на почве историко-культурных вопросов. Так, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский демонстративно отказался посещать украинский музей после заявлений о том, что Польша оккупировала Украину в 1918 году.

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