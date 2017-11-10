Госдума на следующей неделе приравняет иностранные СМИ к инагентам

Москва, , 13:08 — REGNUM Депутаты Госдумы готовят инициативу о приравнивании зарубежных СМИ к НКО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам совещания лидеров парламентских партий.

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован, сообщает телекомпания.

«Мы готовим либо в виде законопроекта или поправки о том, что в закон об инагентах кроме некоммерческих организаций будут включены и СМИ. Речь идет об иностранных СМИ, но точность формулировок должна быть юридически выверена», — сказал Мельников.

Закон может быть принят уже на следующей неделе, сообщил депутат.

Речь идет об иностранных СМИ, с иностранным финансированием, уточнил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). При этом он затруднился с ответом на вопрос, затронет ли зеркальный ответ России работу американских СМИ в соцсетях — решение будет принято на заседании рабочей группы.

«Помимо формального участия в уставном капитале, есть еще такая вещь, как обмен контентом. В этом плане наложены ограничения на деятельность российских СМИ в соцсетях (в США)», — указал он. «Речь идет именно о запрете доставки контента в интернете (в США)», — уточнил парламентарий.

«Мы будем вежливы ровно настолько, насколько вежливы с нами. Мы не будем вводить цензуру, но мы не допустим, чтобы над российскими СМИ издевались», — добавил Толстой.

Читайте развитие сюжета: Госдума обсудит ограничение работы СМИ с инучастием в соцсетях