Трамп не приехал на одно из мероприятий саммита АТЭС

Дананг, Вьетнам, , 12:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не приехал в отель «Фурама» во вьетнамском городе Дананг, где проходит встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с членами Делового консультативного совета. Об этом сообщает в пятницу, 10 ноября, РИА «Новости».

"Трамп не приехал на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным», — передает вещатель.

Отмечается, что США на данном мероприятии представляет Роберт Лайтхайзер (торговый представитель).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананг.

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