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Москва может разорвать отношения с США и защитить Донбасс: Радио REGNUM

Политика

В Госдуме предложили пойти на крайние меры и не позволить Киеву захватить Донецкую и Луганскую народные республики

Москва может разорвать отношения с США и защитить Донбасс: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 10 ноября 2017, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: США и Япония не хотят договариваться с КНДР, что дальше? Радио REGNUM

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