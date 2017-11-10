Москва может разорвать отношения с США и защитить Донбасс: Радио REGNUM

Москва, 10 ноября 2017, 14:00 — REGNUM
- Жёсткий зеркальный ответ США: последует ли Россия совету депутатов Госдумы;
- Защитить мирное население: Москва не позволит Киеву захватить Донбасс;
- Выборы в Молдавии: кто зарабатывает очки на русофобии, а кто теряет их от бессилия;
- Чем ответит Украина: Польша делает последнее предупреждение Киеву;
- Трагедия в Ижевске: жертвами обрушения стали шесть человек, среди них — дети.
Читайте ранее в этом сюжете: США и Япония не хотят договариваться с КНДР, что дальше? Радио REGNUM