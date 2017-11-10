Зарубежные СМИ могут приравнять к инагентам

Москва, , 12:54 — REGNUM В Госдуме обсуждают возможное приравнивании зарубежных СМИ к иностранным агентам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован, сообщает телекомпания.

«Будут приняты зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы, исходя из закона 1938 года об иностранных агентах. Мы постараемся действовать так же оперативно, как наши американские коллеги», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Меры скорее нужны комплексные, симметричного характера. Необходимо проанализировать весь спектр влияния США на российскую внутреннюю политику, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Как мы знаем, в этом процессе задействованы и различные институты, и аналитические центры, и НКО, и даже российские СМИ, которые имеют определенную долю иностранного, в том числе и американского, финансирования. Наши ответные меры могли бы касаться всего этого сектора», — указал депутат.