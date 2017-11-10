Боевые действия в космосе станут частью военной доктрины США

Вашингтон, , 12:48 — REGNUM США должны достичь превосходства в космосе так, как это было сделано в воздухе, и текущее состояние дел показывает, что в военной доктрине Вооруженных сил США по данному вопросу наблюдается «существенный сдвиг», заявили 10 ноября на пресс-конференции в Пентагоне министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон и генерал Дэвид Голдфин.

В своем выступлении Уилсон сообщила, что в 2018 финансовом году Пентагон намерен увеличить на 20% расходы на военное освоение космического пространства.

«И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий», — пояснила начальник штаба.

При этом космическая деятельность США в предстоящем периоде сопряжена с нехваткой летчиков в частях военно-воздушных сил.

«По состоянию на конец прошлого (2017-го) финансового года нам не хватало 1926 пилотов», — объяснила Уилсон, подчеркнув, что в новом финансовом году «восстановление (боевой) готовности» станет главным приоритетом ВВС США.

В свою очередь, генерал Голдфин заявил, что руководство США ожидает от ВВС такого же «превосходства в космосе», которое есть в воздухе. По его мнению, оно будет означать свободу от нападения и свободу маневра.

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Уилсон при этом дополнила, в настоящее время появился «существенный сдвиг» в планах и доктринах космических вооруженных сил США.

Отметим, что начальник штаба ВВС Хезер Уилсон по своему статусу является гражданским лицом, работает в структуре Пентагона и подчиняется министру обороны США.

Ранее заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и логистики Эллен Лорд заявила, что Пентагон намерен «ускорить процесс» продаж вооружений иностранным государствам.

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