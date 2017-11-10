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Тиллерсон высказал обеспокоенность процессами, происходящими в Эр-Рияде

Политика

Госсекретарь обеспокоен тем, что не обладает достаточной информацией о происходящем в Саудовской Аравии

Вашингтон, 10 ноября 2017, 12:48 — REGNUM  Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о своей озабоченности относительно политических процессов, происходящих в Саудовской Аравии, сообщает 10 ноября GeoTV.

По мнению Тиллерсона, давшего интервью на борту самолета перед посадкой во Вьетнаме, где пройдет саммит АТЭС, антикорупционная чистка в Саудовской Аравии тщательно спланирована.

«Моя собственная точка зрения заключается в том, что данный процесс вызывает беспокойство, потому что мы пока не обладаем достаточной информацией о происходящем», — подчеркнул Тиллерсон.

Порядка 200 человек, принадлежащих к элите Саудовской Аравии были арестованы по приказу наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Официальная причина ареста — коррупция: представителям истеблишмента, в числе которых члены королевской семьи. Им в вину вменяются растраты более $100 млрд. Данный процесс является крупнейшим в современной истории Саудовской Аравии.

Как отмечают эксперты, обвинения в коррупции лишь предлог для преследований оппозиционных политиков, которые стоят на пути укрепления власти молодого наследника престола.

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