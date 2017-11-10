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Узбекистан, Казахстан и Туркмения подписали договор о точке стыка границ

Политика

Договор позволит полностью завершить один из этапов международно-правового оформления госграниц трех стран

Самарканд, Узбекистан, 10 ноября 2017, 12:47 — REGNUM  Министры иностранных дел Казахстана, Узбекистана и Туркмении подписали договор о районе точки стыка государственных границ трех государств, сообщает 10 ноября пресс-служба МИД Казахстана.

Договор был подписан на полях международной конференции под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в Самарканде (Узбекистан).

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Отмечается, что договор позволит полностью завершить один из этапов международно-правового оформления госграниц трех стран, а также создаст основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности государств.

«Подписанный сегодня трехсторонний договор во многом является историческим для Центральной Азии, поскольку ставит точку в правовом оформлении государственных рубежей трех наших государств», -заявил после церемонии подписания министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В казахском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее Казахстан достиг договоренностей с Туркменией и Узбекистаном по госграницам на двустороннем уровне.

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