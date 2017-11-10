Андрей Стеценко, , 14:55 — REGNUM

Официальный Вашингтон опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы приняла принципиальное решение о начале поставок Украине летального оружия.

В частности, представитель Белого дома Майкл Энтон отметил, что это неправда.

Вчера вечером, 9 ноября, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что бюджет Пентагона на 2018 год, в котором заложено $350 млн на военную помощь Украине, значительно расширяет направления поддержки.

«Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает $350 млн на безопасную помощь Украине и существенное расширение её направлений», — пояснил Чалый на странице Facebook.

По его словам, проект закона предусматривает передачу Украине летального вооружения оборонительного характера.

«Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», — сказал посол.

При этом документом предусмотрены средства на реабилитацию украинских раненых в медицинских учреждениях США, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов.

В то же время, как сообщает Укринформ, в рамках саммита НАТО представители министерств обороны США, Канады, Польши, Литвы и Великобритании провели отдельную встречу относительно поддержки Украины.

«Каждый раз, как мы собираемся в штаб-квартире НАТО, то проводим также встречу с другими государствами, которые оказывают поддержку Украине. Мы обсуждаем все, что можно улучшить. Сейчас мы очень довольны прогрессом, которого удалось достичь, особенно в отношении тренировочной миссии», — сказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

Он сообщил, что министры также обсудили улучшение взаимодействия между различными странами для поддержки Украины и вопросы ввода в Донбасс миротворцев ООН.

«Впереди еще много работы, поэтому мы тесно сотрудничаем с министром Полтораком и другими представителями правительства, чтобы достичь большего… Конечно, мы поговорили о миротворчестве и о том, как обеспечить, чтобы любая подобная инициатива была на пользу Украине», — рассказал Саджан.

Кроме того, 9 ноября представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что альянс уже не первый год недоволен темпом выполнения Киевом годовой национальной программы (ГНП), которая определяет реформы для сближения Украины с НАТО. Он уточнил, что Украина не может выполнить взятые на себя обязательства, передает «Украинская правда».

"Альянс недоволен выполнением годового плана и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год, то есть не первая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее», — рассказал Пристайко.

По его словам, Украина и НАТО утвердили «слишком амбициозную» ГНП.

«Программа грандиозная по размеру и объему обязательств. Мы берем на себя слишком амбициозные задачи, которые потом неспособны выполнять», — пояснил Пристайко, добавив, что Украина не выделила средства на реформы, необходимые для продвижения в сторону присоединения к НАТО.

В свою очередь, украинский военный эксперт Олег Жданов отметил, что оборонное ведомство и руководство страны не отчитывается перед обществом, куда тратятся средства, выделенные США в рамках военной помощи.

«Украина уже второй год получает помощь от США, и ее размер за два года перешагнул за $600 млн. То, что оборонное ведомство и руководство страны молчит об этом и не отчитывается перед обществом, куда эти деньги потрачены, — это другой вопрос… Тем не менее это реальные деньги, которые поступают в виде военно-технической помощи. Живые деньги нам давно уже никто не дает в связи с высочайшим уровнем коррупции в высших эшелонах власти Украины. Но в качестве военно-технической помощи это все нам приходит. Начиная от поставки радаров, амуниции, оплаты работы инструкторов, которые обучают наши батальоны. Это все есть, это реально работает», — написал Жданов в блоге на сайте «Обозреватель».

"США планируют выделить $4,6 млрд на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе. Это как дополнительно к бюджету НАТО для решения вопросов защиты именно от Российской Федерации. Это вполне достаточная сумма. Не исключаю, что в эту сумму будет включена какая-то военно-техническая помощь и для Украины. Несмотря на то, что мы не члены НАТО, мы партнеры НАТО и находимся на самом передовом рубеже непосредственно в соприкосновении с Российской Федерацией», — добавил Жданов.

Как сообщалось, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом дал согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. До этого три правительственных источника США подтвердили каналу NBC информацию о том, что Пентагон рекомендовал Белому дому передать Украине современные противотанковые системы Javelin для сдерживания внешней агрессии.

Напомним, 10 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что к 2020 году Украина проведет реформы, которые позволят ей соответствовать критериям членства в НАТО.

«Мы решительно настроены на реформы, у нас есть четкий график того, что мы должны сделать, чтобы к 2020 году соответствовать критериям членства в НАТО», — сказал Порошенко, сообщала пресс-служба президента.

По словам Порошенко, «сегодня Украина не соответствует этим критериям, поскольку за последние двадцать лет ничего не делалось».

«У нас есть план на эти три года, программа до 2020 года. Мы четко знаем, что делать. Впервые в Украине, когда выстроена «дорожная карта», что и когда делать», — рассказал Порошенко.