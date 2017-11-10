Дуда сообщил о «плохих сигналах» со стороны Украины

Варшава, , 12:34 — REGNUM Для Варшавы неприемлемы «антипольские сигналы», поступающие с территории Украины. Об этом, как передает издание Dziennik. pl, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

«Поступают плохие сигналы с украинской стороны, которые для меня, как для президента Польши, неприемлемы», — говорит Дуда.

По его словам, некоторые граждане Украины, занимающие руководящие посты, пропагандируют антипольские взгляды.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 9 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что нежелание Украины решать проблемы с Венгрией, Румынией, Польшей и другими странами приведет к «реальным проблемам» для Киева.

По его словам, героизация Киевом таких сил, как «Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недопустима для Польши, равно как и сравнение УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Армии Крайовой.

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