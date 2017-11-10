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МИД ФРГ: Политика Трампа породила «гигантскую нестабильность» в мире

Политика

Политика Трампа ставит под вопрос существование либерального миропорядка

Берлин, 10 ноября 2017, 12:30 — REGNUM  Политика президента США Дональда Трампа стал причиной «гигантской нестабильности» в мире. Об этом 9 ноября заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в эфире телеканала ZDF.

По словам Габриэля, у Трампа нет значимой внешнеполитической повестки, которая «отвечала бы американским политическим традициям, сформированным после Второй мировой войны».

Глава МИД отметил, что Трамп строит двусторонние отношения отдельно с каждой из стран, при этом забывая про общемировой порядок. По его мнению, США соблюдают установленные правила только «с теми, с кем, по мнению Трампа, это делать целесообразно».

«Мы живем в условиях, когда приходится говорить не о «Большой двадцатке» или «семерке», а скорее о «двойке», — заявил Габриэль.

Он подчеркнул, что такая политика порождает в мире «гигантскую нестабильность». Это ставит под вопрос существование ранее сформированного США либерального миропорядка.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз нуждается в сотрудничестве с США, несмотря на разногласия. Он отметила, что необходимо «сохранять контакты и возможность вести переговоры».

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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