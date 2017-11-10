Станислав Тарасов, , 12:26 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин по итогам пленарной сессии ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске заявил, что «запуск новой железной дороги из Китая в Европу через территории России и Казахстана положительно отразится на промышленности и логистике стран». И добавил: «Я присоединяюсь к тому, что сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев по поводу возможной реализации крупного проекта строительства железнодорожной магистрали из Китайской Народной Республики через Казахстан и Россию, затем дальше в Европу. Это могло бы быть очень хорошим стимулом в развитии целых отраслей производства. Это дало бы хороший импульс в развитии целого ряда отраслей, поскольку проект мог бы быть очень масштабным».

По большому счету, это не новость. Ранее Путин, будучи с визитом в Китае, так комментировал ситуацию: «Маршрут железнодорожной магистрали в рамках «Пояса Шелкового пути» пока обсуждается, будет выбран лучший вариант. И наши специальные ведомства и компании, и китайские, и партнеры из других стран, изучают этот вопрос. Здесь существуют разные варианты для Китая: и через Казахстан, а потом уйти восточнее и южнее на Иран, возможно, через территорию Российской Федерации». В конце октября сего года появились сообщения о том, что железные дороги России, Беларуси и Казахстана приступают к проработке проекта высокоскоростного коридора «Евразия», который свяжет Китай и Западную Европу. Магистраль пройдет из Пекина через Астану, Москву и Минск в Берлин. В августе Россия представила технико-экономическое обоснование проекта, стоимость которого оценивается в 119 млрд долларов. Правда, вклад каждой страны по этому проекту пока неизвестен, но есть основания полагать о достижении договоренности между Москвой, Астаной и Пекином. К финансированию проектов также может быть привлечен капитал Азиатского банка и Банка БРИКС, причем инфраструктурные инвестиции каждого из них потенциально составят 100 млрд долларов.

При этом отметим следующий важный факт: международный транспортный коридор Китай — Казахстан — Россия с выходом на Европу прокладывается между странами Шанхайской организации сотрудничества, а Россия, Казахстан и Белоруссия являются еще и членами Евразийского экономического союза. Поэтому проект призван служить не только целям организации транзитных и экспортных перевозок, но и стать основой более тесной хозяйственной консолидации и экономического развития как стран, так и прилегающих регионов. Для Пекина, например, это возможность включения до сих пор отстававшей глубинной северо-западной и центральной части страны в зону опережающего развития. Именно в этом заключается принципиальное различие от тех проектов, инициаторы которых говорят о своем «прямом участии» в анонсированном Китаем глобальном проекте «Шелковый путь». А именно, железнодорожном коридоре Баку — Тбилиси — Карс, который его инициаторы позиционируют чуть ли не как составную часть «Шелкового пути», а СМИ, особенно азербайджанские и турецкие, преподносят как возможность выстраивания коммуникационного коридора в обход России.

Баку называл БТК чуть ли не «шампуром», на который будет нанизываться практически вся региональная геополитика. При этом выставлялись условия Еревану — вывод войск из «районов Азербайджана» — после чего Армения и получит возможность транспортировать свои грузы по коридору. При этом некоторые бакинские эксперты утверждали, что Москва «может выпасть из китайского проекта «Шелкового пути» — уже в этом году грузы из Китая должны пойти по железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс в обход России». Но вот что выясняется сегодня. Участвовавший в церемонии открытия БТК премьер Казахстана Сагинтаев заявил, что в целом в проект было инвестировано «более 10 миллиардов долларов». А у кого такие деньги нашлись? Пекин, как выясняется, отказался, хотя его призывали внести средства президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Не проявили заинтересованности и западные инвесторы. По версии Баку, которую озвучил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, во всем «виноваты» армяне, которые «помешали международным финансовым организация считать БТК эффективным проектом». В итоге, как сообщил президент Алиев, все затраты легли на Азербайджан.

Почему? Прежде всего потому, что в Пекине поняли: Баку пытается использовать проект «Шелковый путь» для прикрытия. Азербайджан выстраивает, а точнее углубляет связи с Турцией ради получения доминирующих позиций в Закавказье, что ущемляет интересы Россия и Ирана. И в этом случае для Китая, как говорит русская пословица, овчинка выделки не стоит, так как БТК проходит в зоне геополитической неустойчивости, а предлагаемая коммуникационная логистика в обход Армении имеет аномальный характер. Таковы ныне геополитические реалии Закавказья, когда экономические приоритеты отходят на второй, а то и третий план. Теперь министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в Брюсселе на встрече министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО, ищет клиентов для БТК, предлагая использовать его для «для обеспечения нужд миссии «Решительная поддержка» в Афганистане». Но, как говорил один китайский дипломат, «Шелковый путь — это не линия на карте, не доставка грузов из пункта А в пункт Б, не дорога с верблюдами».

Возможно, в иной ситуации железнодорожный коридор Баку — Тбилиси — Карс мог быть интересным с точки зрения выстраивания новых региональных коммуникаций, особенно в случае улучшения азербайджанско-армянских отношений. Однако тот же Иран, через который китайцы вроде бы намерены возить грузы по «Шелковому пути», давно имеет связь с Турцией по линии Тебриз — Ван. С другой стороны, как заявлял президент России, говоря о выстраивании железнодорожных маршрутов «Шелкового пути», Москва изучает и реализует «и другие маршруты, скажем, Север — Юг. Мы с премьер-министром Индии констатировали, что первые партии контейнеров из Мумбаи через Иран и Азербайджан дошли уже до Санкт-Петербурга и назад». По оценке грузинского эксперта Гии Хухашвили, которую он выдал в интервью «Голосу Америки», БТК «на данном этапе является нестабильным, он проходит через не очень спокойные регионы, еще нужно будет приложить многие усилия для того, чтобы он получил статус стабильного транспортного коридора». Так что Путин и Назарбаев, заявляя о начале реализации железнодорожного проекта Китай — Казахстан — Россия, надолго «задвинули» Алиева в геополитике в угол.