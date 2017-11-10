Железняк: США грозят миру в планетарном масштабе

Москва, , 12:05 — REGNUM Намерения США превратить космос в полигон для ведения военных действий вызывают серьезную озабоченность в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Космос превращается для американских Военно-воздушных сил (ВВС) в пространство ведения боевых действий, заявили на пресс-конференции в Пентагоне министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон и генерал Дэвид Голдфин.

Такие намерения требуют обратить на эти шаги Вашингтона пристальное внимание мирового сообщества и ключевых международных организаций, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Увеличение финансирования деятельности ВВС в космическом пространстве, заявления Пентагона о необходимости восстановления боевой готовности и задачах превосходства США в космосе, звучат как угроза безопасности в планетарном масштабе», — сказал он.

По мнению депутата, раздувание военного бюджета США направлено на попытку втягивания стран мира в страшный и бесконтрольный виток гонки вооружений.

Ответственные страны мира с большой тревогой наблюдают за тем, как Вашингтон наращивает военный потенциал по всему миру, констатирует Железняк.

В 2018 финансовом году американские ВВС планируют увеличить ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%.