Железняк: РФ не позволит Украине с миротворцами ООН захватывать Донбасс

Москва, , 11:58 — REGNUM Россия будет настаивать на размещении миротворцев только для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения сторон и во время инспекционных выездов в соответствии с Минскими соглашениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Белый дом в ближайшее время намерен обсудить с Москвой план по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев. При этом в Вашингтоне предложат ввести этот контингент на восток Украины под эгидой ОБСЕ, а не ООН, пишет газета The Wall Street Journal.

«Что касается предложения разместить 20 тыс. международного контингента «голубых касок» ООН на востоке Украины, Россия, как постоянный член СБ ООН, будет настаивать на размещении миротворцев только для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения сторон и во время инспекционных выездов в соответствии с Минскими соглашениями, закрепленными принятой резолюцией совбеза ООН», — сказал он.

Людей на Донбассе убивают на линии соприкосновения с украинскими войсками, а не на границе с Россией, подчеркнул парламентарий.

«Кроме того, мы не позволим использовать миротворческие полномочия ООН для захвата украинским властями территории Донбасса», — подчеркнул депутат.

Он заверил, что Россия готова продолжить работу над резолюцией по миротворческой миссии на Донбассе, обеспечивающей безопасность наблюдателей ОБСЕ. При этом главной задачей для России остается способствование прекращению войны, сохранение жизней и соблюдение прав жителей ДНР и ЛНР, переход к мирному и цивилизованному процессу урегулирования взаимоотношений между Украиной и Донбассом.