В Стамбуле задержали более 80 предполагаемых боевиков ИГ*

Стамбул, Турция, , 12:00 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в Стамбуле 82 человека, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 ноября Haberturk.

По данным издания, спецоперации проводились по 14 адресам в семи районах Стамбула. В результате были задержаны 82 иностранца, которые планировали выехать в зоны конфликтов в Сирии и Ираке.

Напомним, накануне в Анкаре задержали 101 человека по подозрению в причастности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В спецоперации принимали участие более 1,5 тыс. сотрудников управления безопасности Анкары и управления по борьбе с терроризмом Турции. Всего под подозрение попали 245 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты ВКС РФ за неделю уничтожили более 1000 объектов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других международных террористических группировок.

Кроме того, 9 ноября власти Сирии объявили о взятии под полный контроль города Абу-Кемаль, остававшийся последним крупным оплотом террористов. В операции по освобождению участвовали бомбардировщики ВКС РФ, а также подводные лодки ВМФ России.

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