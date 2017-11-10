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В Стамбуле задержали более 80 предполагаемых боевиков ИГ*

Политика

ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Стамбул, Турция, 10 ноября 2017, 12:00 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в Стамбуле 82 человека, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 ноября Haberturk.

По данным издания, спецоперации проводились по 14 адресам в семи районах Стамбула. В результате были задержаны 82 иностранца, которые планировали выехать в зоны конфликтов в Сирии и Ираке.

Напомним, накануне в Анкаре задержали 101 человека по подозрению в причастности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В спецоперации принимали участие более 1,5 тыс. сотрудников управления безопасности Анкары и управления по борьбе с терроризмом Турции. Всего под подозрение попали 245 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты ВКС РФ за неделю уничтожили более 1000 объектов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других международных террористических группировок.

Кроме того, 9 ноября власти Сирии объявили о взятии под полный контроль города Абу-Кемаль, остававшийся последним крупным оплотом террористов. В операции по освобождению участвовали бомбардировщики ВКС РФ, а также подводные лодки ВМФ России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Анкаре задержали более 100 человека по подозрению в связях с ИГ*

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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