У таджикско-афганской границы стартуют учения коллективных сил ОДКБ

Душанбе, , 11:43 — REGNUM В Таджикистане сегодня, 10 ноября, стартуют антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ для совместных действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах.

По данным начальника пресс-центра минобороны Таджикистана Фаридуна Махмадализоды, десятидневные маневры пройдут на пяти полигонах Хатлонской области, в них будут задействованы подразделения и воинские части всех стран входящих в ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана — всего более 5 тысяч солдат и офицеров, 300 единиц бронетехники и артиллерии, а также 64 единицы боевой авиации.

На завершающей стадии учений по лагерю условных террористов будет выполнен боевой пуск из российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Махмадализода отметил, что вооружение и техника КСОР ОДКБ будут переброшены из Армении, Белоруссии, Казахстана и России военно-транспортной авиацией, а из Таджикистана и Киргизии — наземным транспортом.

«В ходе учений, которые пройдут в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах Вооруженных Сил Республики Таджикистан, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. Завещающий этап учений, в которых будут задействованы авиация, артиллерия состоится на полигоне «Харбмайдон», — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.

Стартующие сегодня учения — завершающий этап оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2017», стартовавшего 3 октября в Южном военном округе России. Первые этапы прошли на территории России, Армении и Казахстана, завершится 20 ноября.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов подчеркивает, что учение носит сугубо оборонительный характер.

Напомним, что первый пуск из российских расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» за пределами РФ состоялся именно в Таджикистане в мае 2017 года в ходе учений «Душанбе-Антитеррор-2017».