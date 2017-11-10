Дольщики Челябинска и противники Томинского ГОКа добились внимания Путина

Челябинск, , 11:38 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится дольщиком компании «Речелстрой» и с одним из противников строительства Томинского ГОКа. соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы Южного Урала Дмитрий Федечкин.

Он подтвердил тот факт, что президент поручил Дубровскому встретиться с одним из дольщиков компании «Речелстрой». На этой встрече планируется «еще раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона». Встреча пройдёт уже сегодня, 10 ноября.

А на понедельник, 13 ноября, назначена встреча с представителем общественности, оспаривающим планы по строительству в Сосновском муниципальном районе Томинского горно-обогатительного комбината. «Поручение Президента РФ Владимира Путина о назначении таких встреч было исполнено», — заявил Федечкин.

Отметим, ранее один из противников строительства Томинского ГОКа заявил в соцсетях о том, что вечером 9 ноября ему позвонил лично Владимир Путин. Об аналогичном звонке сообщает и один из дольщиков «Речелстроя».

"Разговор был кратким, но содержательным! Президент высказал озабоченность проблемами дольщиков! Сказал, что берет недострои под личный контроль!», — говорится в группе дольщиков «Речелстроя».

Официального подтверждения того, что Владимир Путин действительно звонил активистам, пока нет. Тем не менее факт назначенной встречи с активистами в пресс-службе губернатора уже подтвердили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Томинский ГОК — один из проектов Русской медной компании. Активисты выступают против его строительства, ссылаясь на и без того чрезвычайно загрязнённый воздух и на возможную экологическую небезопасность объекта. Представители РМК успокаивают общественность.

Что же касается дольщиков «Речелстроя», то их квартиры должны были сдать ещё в 2015 году. Однако из-за проблем застройщика процесс приостановился.

После продажи нескольких земельных участков у компании появились деньги на достройку объектов. Областные власти заявляют, что строительство возобновилось. Часть домов обещают сдать в 2018 году.

В свою очередь, дольщики добиваются от чиновников контроля за расходованием средств. С такими просьбами они обращались к Борису Дубровскому и Владимиру Путину.

Вчера. 9 ноября Путин посетил Челябинск. Он принял участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана и встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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