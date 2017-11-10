Папа римский Франциск призовет к полному ядерному разоружению

Ватикан, , 11:34 — REGNUM Конференция, участие в которой принимает ряд лауреатов Нобелевской премии мира, официальных лиц ООН и НАТО, а также несколько представитель ядерных держав, пройдет 10 ноября в Ватикане с целью поиска поддержки перехода от политики сдерживания времен холодной войны к полному ядерному разоружению, сообщает Associated Press.

Как ожидается, к конференции 10 ноября обратится глава Римской католической церкви Франциск. Тем самым он поддержит кампанию за полное уничтожение ядерного оружия, плодом которой стала соответствующий договор ООН, а также присуждение Нобелевской премии организации «Международная кампания за запрещение ядерного оружия», сыгравшей значительную роль в продвижении этого соглашения.

Помимо понтифика, к конференции, которая будет проходить на протяжении двух дней, обратятся исполнительныйдиректор организации Биатрис Фин и Масако Вада, пережившая ядерную бомбардировку японского города Нагасаки.

Напомним, на конференции ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия 7 июля 2017 года был согласован текст конвенции о полном запрете ядерного оружия. Позицию России по этому вопросу неоднозначно обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что Москва не планирует присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Глава российской дипломатии отметил, что получившая Нобелевскую премию мира организация, по всей видимости, руководствуется «благой в их понимании целью», однако полная ликвидация этого оружия массового поражения возможна только «при условии обеспечения равной и неделимой безопасности для всех» в контексте всеобщего и полного разоружения.

В рамках предложенного ДЗЯО государства-подписанты обязуются не испытывать, не производить, не разрабатывать, не изготавливать, не приобретать иным