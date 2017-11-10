Из губернатора в сенаторы: Виктору Назарову прочат карьеру в Совфеде

Омск, , 11:25 — REGNUM Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров может стать членом Совета Федерации.

Назаров может быть назначен в Совфед на место действующего сенатора Сергея Попова, срок полномочий которого истекает в сентябре 2021 года, сообщают «Известия», ссылаясь на источник, близкий к региональному правительству.

По словам собеседника издания, речь может идти о схеме, опробованной при выдвижении в сенаторы от Псковской области бывшего губернатора Андрея Турчака. Действующий представитель законодательной власти области написал заявление о сложении полномочий, затем региональный парламент выдвинул и поддержал кандидатуру Турчака.

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В Совфеде сообщили, что им о возможных рокировках ничего неизвестно.

По мнению омского политолога Галины Татариновой, вероятность попадания Назарова в Совфед есть, и она достаточно высока.

«У Виктора Назарова есть связи с нефтегазовым лобби, он — их ставленник. Вероятность попадания Назарова в Совфед велика. Отношение к нему среди тех, кто голосует, в общем-то, нормальное. Он ни с кем отношений не обострял. Назаровым больше недовольны люди, которые не чувствовали результатов», — сказала Галина Татаринова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По её словам, Виктор Назаров «управлял достаточно лояльно по отношению ко всем группам влияния».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Назаров руководил Омской области с 2012 года. В сентябре 2015 года он выиграл выборы губернатора региона, получив 59,99% голосов. В октябре 2017 года Назаров ушёл в отставку с поста губернатора.

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Всего осенью текущего года в рамках глобальных перестановок в губернаторском корпусе покинули свои посты 11 глав регионов, в том числе губернатор Омской области Виктор Назаров (9 октября), губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (29 сентября), губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий (6 октября).

Врио губернатор Омской области был назначен уроженец Свердловской области, депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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