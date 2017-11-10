Ущерб от диверсий на газопроводах в Крыму превысил 7,5 млн рублей

Симферополь, , 11:20 — REGNUM Ущерб от диверсий на газопроводах и линиях электропередач в Крыму превысил 7,5 млн рублей, заявил 10 ноября глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, сумма включает стоимость аварийно-восстановительных работ, при этом косвенные потери не превысили 35 тыс. рублей.

«То есть можно сказать, что их фактически не было. Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул он, в настоящий момент нет необходимости привлекать силы народного ополчения к охране объектов, так как существующей охраны и принятых дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности достаточно.

Напомним, в конце октября в Крыму вблизи Алушты было обнаружено повреждение газопровода. Кроме того, в это же время упала опора ЛЭП, а позже был поврежден еще один газопровод. При осмотре места происшествия были обнаружены внешние повреждения.

Власти полуострова назвали случившееся диверсией со стороны Украины. По данному факту Управление ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило три уголовных дела.

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